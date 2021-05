El Salvador: parlamento ratifica accordo di cooperazione con Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Julie Chung, sottosegretaria di Stato Usa, con delega alle Americhe, aveva in precedenza avvertito il presidente Nayib Bukele che "nulla dalla Cina sarebbe venuto senza condizioni in cambio". "Voi siete il maggior socio commerciale della Cina", rispondeva lo stesso Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'accordo di cooperazione, firmato il 20 settembre del 2019, aveva impegnato la Cina a finanziare la costruzione di una nuova Biblioteca nazionale, un impatto di potabilizzazione delle acque e l'ammodernamento di un porto. Si era parlato anche della costruzione di un nuovo stadio nella capitale e nella rimessa a regime di infrastrutture viarie in alcune zone del litorale. (Mec)