Brasile: opposizione annuncia ricorso in Corte suprema contro privatizzazione Eletrobras (2)

- La Eletrobras (insieme all'azienda postale Correios e la televisione Empresa Brasil de Comunicacao, Ebc) è stata ufficialmente inserita nel Programma nazionale di privatizzazione (Pnd) del governo del Brasile da parte del presidente, Jair Bolsonaro, all'inizio di aprile 2021, dopo che il ministero dell'Economia in tre risoluzioni emesse al termine dell'esame delle rispettive pratiche aveva emesso un parere favorevole lo scorso 26 marzo. Il percorso di privatizzazione di Eletrobras appare ben definito dal punto di vista dei tempi. Dopo l'inserimento del suo nome nel Pnd, la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) avvierà gli studi tecnici per definire il processo di capitalizzazione. Approvata la legge per la relativa privatizzazione, il dossier dovrebbe essere trasferito entro fine anno alla Corte dei conti federale (Tcu). Il processo di dismissione è previsto per febbraio 2022. A fine febbraio scorso, Bolsonaro aveva firmato il decreto esecutivo con le regole per l'Offerta pubblica iniziale (Ipo) delle azioni della compagnia. (segue) (Brb)