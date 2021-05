Brasile: opposizione annuncia ricorso in Corte suprema contro privatizzazione Eletrobras (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano inserito nel decreto prevede un aumento di capitale sociale con la vendita di nuove azioni ordinarie, facendo sì che lo Stato non sia più titolare del pacchetto di maggioranza. Per facilitare le operazioni e velocizzare il processo sarà creata una nuova società pubblica in grado di poter assumere la gestione di strutture strategiche come la centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu e la centrale nucleare di Angra dos Reis, che resteranno statali, in modo da poter vendere la struttura che gestisce le reti elettriche più agevolmente. Il piano di privatizzazione era stato annunciato una prima volta nel 2017, durante il mandato dell'ex presidente Michel Temer, ma ha sempre incontrato forti resistenze da parte dei parlamentari. (segue) (Brb)