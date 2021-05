Argentina: mandato di cattura internazionale contro ex funzionario governo Macri rifugiato in Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia federale dell'Argentina ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di un funzionario del governo dell'ex presidente Mauricio Macri (2015-2019). Si tratta di Fabian Rodriguez Simon, che attualmente si trova in Uruguay, dove ha fatto richiesta formale per ottenere lo status di rifugiato. Simon è indagato nel suo paese nell'ambito di un'inchiesta su presunte azioni estorsive condotte dal governo Macri nei confronti del gruppo Indalo, proprietario di diversi media (televisione, radio, stampa) con orientamento editoriale a lui avverso. Nell'ordine di cattura emesso dal giudice federale Maria Servini si chiede alle autorità uruguayane di "procedere in forma urgente alla localizzazione di Rodriguez Simon e si proibisca la sua uscita dal Paese". Secondo Servini, si legge nel documento, l'ex funzionario macrista "ha dato dimostrazioni pubbliche più che sufficienti che testimoniano della sua volontà di sottrarsi alla giustizia". Il giudice argentino afferma inoltre che risulta inattinente l'argomento della persecuzione politica addotto dalla difesa dell'indagato, sottolineando che in due anni di inchiesta fino ad oggi non erano mai state prese misure cautelari nei suoi confronti. (segue) (Abu)