Argentina: Covid, il River Plate affronta incontro di coppa Libertadores senza 20 giocatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 maggio la Conmebol ha ratificato inoltre che l'Argentina, insieme alla Colombia, saranno sedi della Coppa America, il torneo che assegna il titolo continentale delle selezioni nazionali. La massima autorità regionale del calcio ha escluso in questo modo la possibilità che il torneo si disputi in sedi alternative, come il Cile o l'Uruguay, nonostante la situazione della pandemia nel paese del Cono Sud e la crisi sociale che attraversa il paese caraibico. Con una decisione che è stata oggetto di forti critiche il massimo organo regionale del calcio ha valutato quindi sufficienti le condizioni di sicurezza in cui si svolgerà la competizione. Gravi incidenti e momenti di tensione si sono già verificati questo la scorsa settimana al margine di partite disputate in Colombia proprio per la Coppa Libertadores. Gli incontri Junior-River Plate e Atletico-Nacional hanno sofferto interruzioni e ritardi per gli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti nei dintorni dei rispettivi stadi. (Abu)