Usa: assalto al Congresso, Camera approva legge per creazione commissione inchiesta (2)

- Nelle scorse ore il della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, si è espresso contro l'iniziativa. “Dopo un’attenta riflessione, ho preso la decisione di oppormi alla sbilanciata proposta dei democratici alla Camera per la creazione di un’altra commissione volta a studiare gli eventi del 6 gennaio”, ha dichiarato McConnell in aula al Senato. La sua opposizione giunge dopo quella del leader dei repubblicani alla Camera, Kevin McCarthy, che a sorpresa aveva preso posizione ieri contro il disegno di legge, sul quale democratici e repubblicani avevano trovato un accordo la scorsa settimana in sede di commissione per la Sicurezza nazionale. La posizione di McConnell getta una pesante incognita sul destino della proposta, che per passare al Senato avrebbe bisogno del voto a favore di almeno dieci esponenti repubblicani. Sulla questione si è schierato anche l’ex presidente Donald Trump, che in un comunicato ha definito la proposta della commissione d’inchiesta “una trappola democratica”. (Nys)