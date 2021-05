Messico: Lopez Obrador, presto progetto per sfruttare litio con consulenza della Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia aiuterà il Messico a sviluppare l'attività di sfruttamento del litio. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, riportando l'esito di un accordo maturato nel corso dell'incontro avuto con l'omologo boliviano, Luis Arce, a fine marzo. "Presto avremo una diagnosi e una proposta su come implementare il settore. La Bolivia ha già esperienza nello sfruttamento del litio e abbiamo incaricato Tatiana Clouthier, ministro dell'Economia, a stabilire relazioni con La Paz", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Il governo messicano stima di poter presentare a breve un progetto ma di aver bisogno di una consulenza specializzata: "non è il petrolio, non è il gas, non è sfruttare l'oro, l'argento, i metalli preziosi. No è qualcosa di nuovo, con grande valore, di molta utilità per lo sviluppo tecnologico del mondo", ha aggiunto il presidente. (segue) (Mec)