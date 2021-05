Messico: Lopez Obrador, presto progetto per sfruttare litio con consulenza della Bolivia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il bilaterale tenuto a Città del Messico, "Amlo" aveva parlato dell'ipotesi di dare al governo federale una maggiore presenza nello sfruttamento del litio, censurando le concessioni su 120 milioni di ettari effettuate dai suoi predecessori alle imprese private. "Da quando siamo al governo sono state revocate molte concessioni, non per una decisione di imperio ma perché prima i proprietari riuscivano sempre a non pagare le imposte. Siccome ora non ci son condoni, i titolari delle concessioni le stanno restituendo", spiegava Lopez Obrador ipotizzando "la possibilità di dare al governo federale una maggior partecipazione nello sfruttamento del litio". (segue) (Mec)