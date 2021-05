Messico: Lopez Obrador, presto progetto per sfruttare litio con consulenza della Bolivia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine febbraio, alcuni senatori avevano peraltro proposto l'apertura di un dibattito per la possibile nazionalizzazione della risorsa. L'idea, sostenuta da una quarantina di parlamentari, è quella di far diventare il litio una "risorsa chiave per la sovranità energetica del paese". Il progetto di legge già depositato in parlamento a fine 2020 trasformerebbe il litio in un materiale di proprietà esclusiva dello Stato, consegnandogli l'esercizio dei mezzi per ordirlo, sfruttarlo, commercializzarlo, distribuirlo e immagazzinarlo. Il presidente dela Bolivia, da parte sua, ritiene che sia stato proprio il litio il motivo che avrebbe spinto gli oppositori di Evo Morales, a fine 2019, a portare avanti il "colpo di stato" chiuso con l'insediamento del governo ad interim di Jeanine Anez. (segue) (Mec)