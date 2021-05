Messico: Lopez Obrador, presto progetto per sfruttare litio con consulenza della Bolivia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione congiunta stilata al termine della visita, i due presidenti hanno espresso determinazione a procedere verso una "associazione strategica" e insistito nella necessità che l'Organizzazione degli stati americani (Osa) non intervenga "negli affari interni degli stati membri" rimanendo nei confini dei propri limiti istituzionali. I due paesi hanno rilanciato i termini del dibattito sorto sull'operato dell'organismo panamericano guidato da Luis Almagro, ritenuto in gran parte responsabile della crisi politica che ha travolto la Bolivia a fine 2019. Le parti invitano infatti la segreteria generale ad "agire all'interno del quadro istituzionale e ad astenersi negli affari interni degli stati membri". Di più, il Messico esorta l'Osa a "rispettare la volontà del popolo boliviano e della democrazia" ed entrambi i paesi condividono la volontà di "non tollerare ingerenze negli affari interni dei paesi". (segue) (Mec)