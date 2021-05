Messico: Lopez Obrador, presto progetto per sfruttare litio con consulenza della Bolivia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il braccio di ferro rivela una più generale tensione in atto con il segretario Almagro, considerato dai governi di sinistra della regione troppo legato alla strategia degli Usa. Al tempo stesso, Arce e Lopez Obrador hanno insistito sull'importanza del ruolo che può svolgere la Celac (Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi), di cui il Messico esercita la presidenza di turno: si tratta dell'organismo cui aderiscono tutti i paesi del continente, esclusi Usa e Canada, e compresi Cuba e Venezuela, stati che ad oggi non prendono parte ai lavori dell'Osa. Ed è notizia di ieri che l'Argentina ha ritirato la sua adesione dal "Gruppo di Lima", l'insieme dei paesi americani che - con la regia di Washington - preme su Nicolas Maduro perché abbandoni la presidenza del Venezuela, mettendo fine alla crisi politica e sociale in atto nel paese. (segue) (Mec)