- REGIONE LAZIO- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro, Claudio Di Berardino, interviene al convegno online promosso da Disco Porta Futuro Lazio "Il mercato del lavoro dopo il Covid, il ruolo strategico della Formazione". L'evento è trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porta Futuro Lazio (ore 15:00)- "Il ruolo del digitale nella risposta alla pandemia": evento della Regione Lazio su lavoro e sanità. Interverranno: Roberta Lombardi, assessore alla Transizione ecologica; Alessio D'Amato, assessore alla Sanità; Alessandro Bacci, Rtd e direttore Direzione Affari istituzionali e personale; Massimo Annicchiarico, direttore Direzione Salute; Maurizio Stumbo, Laziocrea, direttore Sistemi Informativi. La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook della Regione Lazio (ore 18:00)VARIE- Presentazione ed esposizione delle prime cassette postali “Smart” della Capitale e delle prime cassette postali “Paint” in Italia. Interviene Michela Scelza, responsabile Ingegneria e sicurezza Area centro di Poste italiane. Ufficio postale di Prati in piazza Mazzini a Roma (ore 11:00)- I vigili del fuoco di Fp Cgil, Fns Cisl e Confsal di Roma protestano per chiedere più investimenti sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro. Piazza di Montecitorio a Roma (ore 15:00) (segue) (Rer)