Roma 2021: Gualtieri, senso mia candidatura è rilancio internazionale della Capitale

- "Il senso della mia candidatura, che ho lavorato in Europa e fatto il ministro, è dare una dimensione della capacità internazionale di Roma di essere Capitale di coesione sociale e che sia il traino di una nuova esperienza nazionale". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, intervenendo a Tg2 Post su Rai 2. ""Abbiamo visto un declino di Roma in questi anni, i romani hanno una vita più difficile di quella che dovrebbero avere", ha aggiunto. (Rer)