El Salvador: parlamento ratifica accordo di cooperazione con Cina

- Il parlamento di El Salvador ha ratificato un accordo di cooperazione con la Repubblica Popolare Cinese, "senza limite di tempo", per lo sviluppo di progetti nel paese. Il via libera all'intesa, con i voti della maggioranza e dell'opposizione di sinistra dell'Fmln (Fronte Farabundo Marti per la liberazione nazionale), arriva dopo che il governo degli Usa aveva avvertito San Salvador dei rischi di legarsi a Pechino. La Cina si incaricherà di realizzare studi di progetto, inviando per questo una squadra di esperti nel paese centroamericano. In cambio, El Salvador garantirà ai funzionari cinesi trasporto, sicurezza e l'assenza di tasse sui loro salari. L'articolo 9.4 del trattato, passato con 66 voti a favore, prevede che l'accordo non abbia "limiti di tempo" e che nel caso una delle parti voglia rescinderlo dovranno passare sei mesi. (segue) (Mec)