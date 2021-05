Brasile: opposizione annuncia ricorso in Corte suprema contro privatizzazione Eletrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo dei partiti di opposizione presso la Camera dei deputati del Brasile hanno annunciato che presenteranno un ricorso davanti alla Corte suprema federale (Stf) per impedire la votazione del decreto che prevede la privatizzazione della compagnia statale dell'elettricità brasiliana Eletrobras. Il voto è già inserito all'ordine del giorno di oggi. Il leader dell'opposizione, Alessandro Molon, ha detto che sarà presentato un ricorso per l’inosservanza dei precetti fondamentali 661 e 663 del regolamento interno della Camera che regolano il funzionamento del parlamento nel corso della pandemia di coronavirus. Per Molon la condizione per votare provvedimenti direttamente in parlamento senza passare per il vaglio delle commissioni, come disposto dalla maggioranza in questo caso, è il riconoscimento dello stato di pubblica calamità. "Lo stato di calamità ha cessato di esistere alla fine dello scorso anno. Chiediamo all’Stf di stabilire che tutti i decreti in votazione in parlamento debbano passare per le commissioni. La nostra aspettativa è che la Corte Suprema stabilisca che oggi non si voti il provvedimento alla Camera e disponga la costituzione di una commissione bicamerale per valutare la privatizzazione", ha detto Molon. (segue) (Brb)