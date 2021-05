Brasile: opposizione annuncia ricorso in Corte suprema contro privatizzazione Eletrobras (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia sulle privatizzazioni, vuoi per la lentezza dei progressi, vuoi per la portata del programma, ha creato più di un malumore all'interno del ministero dell'Economia. Ad oggi si contano almeno sette funzionari di alto livello che hanno lascito l'incarico nel dicastero. A novembre il ministro Guedes è tornato a denunciare il fatto di non essere riuscito a spingere sull'acceleratore delle privatizzazioni. "Sono molto frustrato dal fatto che siamo qui da due anni e non siamo riusciti a vendere una società di proprietà statale. È abbastanza frustrante", dichiarava durante un evento sulle privatizzazioni promosso dalla Corte dei conti (Cgu). Guedes sottolineava nuovamente che "accordi politici" in seno al parlamento hanno impedito il processo di privatizzazione e ha valutato che il governo dovrebbe ricompattare la propria maggioranza parlamentare per poter portare avanti il processo di privatizzazione. "Dobbiamo trasformare lo stato in nome della democrazia dato che accordi politici impediscono le privatizzazioni da parte di un governo democratico liberale che è stato eletto con un programma di privatizzazioni", ha detto Guedes. (segue) (Brb)