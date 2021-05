Medio Oriente: Errani (Misto-Leu-Ecosolidali), diplomazie promuovano immediato cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Vasco Errani, intervenendo in merito alle comunicazioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell'Aula di palazzo Madama, sulla situazione in Medio Oriente, ha detto: "Il governo e l'Europa devono attivare tutti i mezzi diplomatici per ottenere un immediato e completo cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il prezzo che stanno pagando i civili e i bambini, è già del tutto inaccettabile. Ma condannare Hamas e chiedere a Israele di fermare i bombardamenti non basta. È indispensabile una nuova iniziativa internazionale che superi l'inerzia di questi anni nei quali la sostanziale assenza della politica ha lasciato che prendessero piede gli estremisti sia tra il popolo palestinese, sia tra il popolo israeliano". Errani ha aggiunto: "Nessuno è mai intervenuto per fermare la politica di occupazione dei territori palestinesi da parte dei coloni. Le risoluzioni Onu sono rimaste inapplicate. Nessuno può accettare che venga messa in discussione la sicurezza di Israele, ma dobbiamo chiederci se sia stato giusto e utile alla pace lasciare che le risoluzioni dell'Onu venissero ignorate in questo modo. Gli scontri dei giorni passati sono anche il frutto, purtroppo, di scelte unilaterali del governo Israeliano. L'estremismo islamista di Hamas, con la sua follia e violenza, è paradossalmente il miglior amico dell'estrema destra israeliana. Hamas e l'estrema destra israeliana si tengono e, drammaticamente - ha concluso il senatore -, il loro ruolo va tutto a discapito sia della sicurezza del popolo israeliano che della causa del popolo palestinese e del processo di pace". (Com)