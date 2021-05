Brasile: Ambiente, per ministro Salles inchiesta magistratura "non necessaria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso dalla richiesta di indagini presentata dalla Pf alla Corte suprema, ci sarebbero "le prove dell'esistenza di un piano per facilitare il contrabbando di prodotti forestali" in particolare verso gli Stati Uniti. L'episodio che ha coinvolto le autorità statunitensi è citato nella decisione resa pubblica questa mattina dal giudice Alexandre Moraes. Secondo quanto ricostruito, il 10 gennaio 2020 l'autorità statunitense della pesca e dei servizi forestali (Fws) aveva fermato, nello stato della Georgia, tre container contenenti legno esportato dal Brasile da una società con sede ad Ananindeua nello stato brasiliano di Parà. Il materiale non aveva la documentazione necessaria per provare la sua provenienza legale. Da quel momento in poi, secondo i fatti descritti nella decisione di Moraes, Ibama ha inviato "una serie di risposte contrastanti", informando a volte che il legno esportato non era stato analizzato dal settore competente, a volte sostenendo che la spedizione del carico aveva soddisfatto tutti i requisiti legali. Il ministro, per parta sua, ha affermato di non avere accesso a tutte le informazioni dell'indagine e ha sottolineato che il ministero e Ibama hanno sempre agito nel rispetto della legge. Salles ha detto di aver parlato con il presidente Jair Bolsonaro delle indagini. "Ho spiegato al presidente che, secondo me, non c'è sostanza in nessuna delle azioni. E che, mi sembra, la questione possa essere chiarita molto rapidamente", ha detto il ministro. (segue) (Brb)