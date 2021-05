Decreto Sostegni: Porchietto (FI), intervento necessario, adesso puntare a crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia Claudia Porchietto, intervenendo nell’Aula di Montecitorio per annunciare il voto positivo del gruppo azzurro al decreto legge Sostegni, ha affermato: "Quello che oggi approviamo è un intervento necessario per uscire dalla crisi economica in cui la pandemia ci ha trascinati, ma contestualmente dobbiamo puntare sulla crescita economica; una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell’ambiente e compatibile con i target dal Green deal europeo e in grado di offrire maggiori opportunità di lavoro e sviluppo personale e culturale ai nostri giovani, alle donne e che riduca gli atavici squilibri territoriali". La parlamentare ha aggiunto: "Questo decreto stanzia 32 miliardi, di cui 11 miliardi ad imprese e professionisti, 5 miliardi per i vaccini, 8 miliardi per la difesa dei posti di lavoro. Fra le diverse disposizioni introdotte o migliorate grazie al contributo di Forza Italia, che sostiene convintamente l’azione dei suoi ministri e quella di tutto il governo, non posso non sottolineare il grande lavoro compiuto a sostegno del comparto della montagna". E nel sottolineare il ruolo centrale del gruppo azzurro, Porchietto ha evidenziato che "Forza Italia, in questi mesi, non ha mai smesso di dare il proprio contributo, sia per migliorare il piano vaccinale - piano che, grazie al meritorio lavoro del generale Figliuolo, ha consentito di raggiungere l'obiettivo delle 500 mila vaccinazioni al giorno - sia per supportare le imprese con interventi a fondo perduto, ma, soprattutto, per dare loro una prospettiva sostenendole per uscire celermente dalla crisi, attraverso misure mirate al loro irrobustimento, a interventi coraggiosi sul fronte della liquidità e della patrimonializzazione". (Com)