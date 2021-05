© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finché la presidenza del Copasir non andrà all'opposizione, il Movimento cinque stelle non parteciperà alle riunioni. È una questione di garanzia dei diritti della minoranza e equilibrio dei poteri. Le istituzioni non sono lo zerbino dei partiti". È quanto scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.(Rin)