Imprese: Solinas a Giorgetti, Air Italy è grande vertenza nazionale (2)

- "Ho ribadito al ministro", ha detto il presidente Solinas, "la necessità che il governo consideri la vertenza Air Italy come una grande vertenza nazionale, quindi facendosi carico non solo dell'attuale emergenza occupazionale, ma anche del sostegno presso Bruxelles delle ipotesi industriali che scaturiranno dagli approfondimenti delle prossime settimane. Il governo - ha sottolineato ancora una volta Solinas -, deve occuparsi dei lavoratori di Air Italy così come sta facendo per quelli di Alitalia". Il presidente Solinas ha fissato con il ministro un calendario di nuovi incontri per seguire le fasi della vertenza; poi sarà programmato il nuovo confronto con i liquidatori di Air Italy. (Rsc)