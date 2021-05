Usa: Fed, inflazione transitoria, economia ancora lontana da obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I verbali dell’incontro del 27-28 aprile della Fomc statunitense, Federal Open Market Committee (Fomc), evidenziano che l’economia Usa è ancora lontana dagli obiettivi della Federal Reserve (Fed) per quello che riguarda inflazione e occupazione. Secondo la Fomc, che rappresenta la branca relativa alla politica monetaria della Fed, ci vorrà ancora del tempo per vedere progressi significativi in tal senso. La Fed, ai tempi dell’incontro di cui oggi i media internazionali hanno reso noti i verbali, ha deciso di mantenere i tassi allo 0-0,25 per cento, livello a cui sono stati portati con l'esplosione della pandemia di Covid-19. L’istituto ha deciso altresì di lasciare invariato il programma di acquisto di titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi) e di titoli di Stato (pari a 80 miliardi).(Nys)