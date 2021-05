© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'idea della funivia a Roma "bisogna essere seri e rigorosi. In alcuni casi può anche servire, la si faccia quella a Casalotti, ma non è quello che risolve il traffico". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, intervenendo a Tg2 Post su Rai 2. (Rer)