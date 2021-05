Usa-Svezia: colloquio Blinken-Linde, focus su cooperazione in Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi il ministro degli Affari esteri svedese e presidente in esercizio dell'Osce, Ann Linde, a margine della riunione ministeriale del Consiglio artico a Reykjavik, in Islanda. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, sottolineando che le parti hanno discusso dell'importanza di cooperare per promuovere priorità e obiettivi condivisi nell'Artico, compresa la mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici. Blinken e Linde hanno anche discusso della crisi umanitaria nello Yemen, delle rispettive preoccupazioni per le azioni della Russia in Ucraina, della necessità di trovare una soluzione politica a lungo termine al conflitto nel Nagorno-Karabakh e del forte impegno della Svezia a difendere i principi dell'Osce. (Nys)