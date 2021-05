Omicidio Willy: estorsione e droga a Velletri, condannati i fratelli Bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati questa sera dal Gip Giuseppe Boccarato del tribunale di Velletri a 5 anni e 4 mesi di carcere. La condanna per i fratelli di Artena è arrivata per una vicenda di droga ed estorsione, diversa da quella che li ha resi tristemente noti relativa all’omicidio di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, e per la quale saranno processati in corte d’assise a Frosinone insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia a giugno. Il processo che si è concluso oggi con le condanne in primo grado riguarda una operazione dei carabinieri che ha acceso i riflettori sul traffico di droga, con risvolti di violenza ed estorsione tra Velletri e Lariano, che vedeva protagonisti i Bianchi tra marzo e giugno 2019. Le ordinanze sono state eseguite a dicembre 2020 quando Gabriele e Marco erano già in galera perché indagati dell’omicidio di Willy. Il Pm Giuseppe Travaglini aveva chiesto per i Bianchi, assistiti dall’avvocato Massimiliano Pica, 8 anni di reclusione ma il Gip ha sentenziato una condanna a 5 anni e 4 mesi. Sei anni e 8 mesi di carcere, invece, è la condanna inferta a Valentino Fabiani, mentre Omar Sahbani, amico storico dei Bianchi e testimone oculare della vicenda di Willy, in questa vicenda ha patteggiato una pena a 4 anni ed 8 mesi. Tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza. (Rer)