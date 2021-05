Migranti: Johansson, in nuovo patto Ue meccanismo di solidarietà per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe avere un approccio molto pragmatico e sobrio nei confronti della migrazione: deve essere gestita e lo sarà meglio insieme all’interno dell’Ue ma anche con i Paesi da cui vengono i flussi. Lo ha detto a "Sky TG24" la commissaria europea per gli Affari Interni Ylva Johansson. "Domani andrò in Tunisia per cercare di trovare una soluzione per ridurre le partenze, gestire la migrazione e i motivi che conducono alla migrazione e anche per assicurarmi che coloro non hanno diritto di rimanere in Italia possano essere rinviati nello stato di origine", ha detto la commissaria. “Se vogliamo salvare vite, - ha spiegato - la cosa più importante è fare in modo che i migranti non partano, non comincino proprio questi viaggi trovando l’occasione di intraprendere dei percorsi legali o anche di trovare lavoro nel loro paese e poi gestire meglio le frontiere. Con il nuovo patto proponiamo – ha sottolineato - un meccanismo di solidarietà specifico per l’Italia. Ogni anno con un anno di anticipo ci sarà un numero prefissato di rilocalizzazioni, per cui chi arriverà in Sicilia, per esempio, verrà mandato nei Paesi membri che si sono impegnati per quel numero di migranti. Questo è un meccanismo che ha la prevedibilità necessaria e spero che il nuovo patto per la migrazione verrà approvato presto”. (segue) (Res)