Infrastrutture: l'Italia al centro del ricevimento del gruppo Bundestag per i trasporti ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è stata al centro del tradizionale ricevimento del gruppo parlamentare del Bundestag sui trasporti ferroviari, con un discorso tenuto dall'incaricata d’affari a Berlino, Alessandra Molina. È quanto comunica l'ambasciata d'Italia nella capitale della Germania, evidenziando che per gli interlocutori tedeschi è di particolare interesse la best practice dell'Italia nell’alta velocità per il trasporto passeggeri. L'interesse tedesco si concentra anche sulla capacità dell’Italia di rendere il treno, anche grazie a una precoce liberalizzazione del mercato ferroviario, “un’alternativa attraente rispetto ad altre forme di trasporto”. (Geb)