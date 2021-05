© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho incontrato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Al centro del colloquio le iniziative comuni per favorire e migliorare l’accessibilità delle strutture turistiche per le persone con disabilità". E' quanto afferma il ministro per le Disabilità, Erika Stefani. (Rin)