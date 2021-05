Medio Oriente: Garavini (Iv), nostro auspicio è che si arrivi al più presto al cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri di palazzo Madama e vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, intervenendo in Aula per l'informativa del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha segnalato: "La questione medio-orientale è la prima questione di politica estera con la quale ci misuriamo. Il nostro auspicio è che si arrivi al più presto al cessate il fuoco. Per poi lavorare a una soluzione duratura del conflitto tra Palestina ed Israele. Che non può che essere quella di due popoli in due Stati". La parlamentare ha aggiunto: "Senza un accordo politico, non può esserci pace. Ecco perché è necessario aumentare la pressione di tutte le forze internazionali. Disinnescando il rischio che le tensioni in atto diventino l’occasione per altre forze straniere di dare sfogo alle proprie mire espansionistiche. O che il conflitto venga utilizzato per smaltire riserve altrui di armamenti. Non possiamo lasciare - ha concluso Garavini - che gli estremisti determinino il corso delle cose in Medio Oriente". (Com)