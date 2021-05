Imprese: Tim, al 31 marzo 30,2 milioni linee mobili, fisso a 92 per cento famiglie italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell’anno il numero complessivo delle linee mobili di Tim si è attestato a 30,2 milioni, in crescita rispetto ai tre mesi precedenti. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, in un mercato che rimane competitivo nella parte a minor valore prosegue il trend di stabilizzazione della base clienti: nella “mobile number portability” Tim registra per il terzo trimestre consecutivo il miglior risultato tra gli operatori infrastrutturati. Al tempo stesso il settore vede il flusso delle portabilità ridursi complessivamente del 18 per cento su base annuale, a dimostrazione del raffreddamento della competizione nella parte a maggior valore. Nel fisso accelera la migrazione della base clienti verso la banda ultralarga, favorita da un portafoglio di offerta sempre più ricco e orientato alla convergenza, dal sostegno della domanda attraverso lo strumento dei voucher e dalla spinta impressa nella copertura in fibra ottica, in particolare nelle aree bianche, che ha consentito di raggiungere con la banda ultralarga oltre il 92 per cento delle famiglie italiane con linea fissa. Nel trimestre sono 424 mila le nuove linee ultrabroadband retail e wholesale attivate, èer un totale di 9,1 milioni di unità. (Com)