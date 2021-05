Decreto Sostegni: Ruffino (Cambiamo!), a governo chiediamo coraggio per rendere Paese operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Cambiamo!, Daniela Ruffino, nel suo intervento in Aula in sede di dichiarazione di voto finale sul decreto legge Sostegni ha affermato: "Il decreto che stiamo per approvare avrà il voto favorevole di Cambiamo!, ma necessita immediatamente dei decreti attuativi. Solo così - ha continuato la parlamentare - potremo dare ossigeno ai Comuni che dovranno applicare l'esenzione della prima rata dell'Imu e il condono delle cartelle esattoriali. Poi non dobbiamo dimenticare i lavoratori, i 514 mila posti persi solo nella ristorazione di cui 243 mila a tempo indeterminato, in gran parte donne e giovani, che hanno scelto le dimissioni per ottenere il Trattamento di fine rapporto, invece che aspettare la cassa integrazione perennemente in ritardo". Ruffino ha proseguito: "Al governo chiediamo coraggio e impegno, per ogni settore vale di più la piena operativita' che indennizzi temporanei, per questo abbiamo sempre sostenuto le riaperture che sono il vero sostegno. Un pensiero ai lavoratori della Embraco in Piemonte, dove una crisi aziendale che dura da troppo tempo li priva del diritto fondamentale al lavoro. Servono tempi brevi per il green pass, per poter viaggiare e ripartire senza restrizioni. Servono piu' aiuti alle famiglie disagiate e fragili. Noi abbiamo presentato degli emendamenti per aumentare le risorse nei servizi soprattutto ai giovani perchè il 65 per cento dei piccoli con meno di 6 anni e il 71 per cento di quelli dai 6 ai 18 anni ha problemi di comportamento, disagio, con episodi di suicidio e autolesionismo. Condividiamo Mattarella che non ha dubbi sull'impegno degli italiani per uscire dalla crisi del Covid. Come gruppo - ha concluso Ruffino - confidiamo sulle capacità del presidente Draghi che farà decreti futuri sempre più vicini ai bisogni degli italiani". (Com)