Infrastrutture: assessora Roma, in corso interventi su passerella pedonale Batteria Nomentana

- L'assessora alle Infrastrutture e lavori pubblici di Roma, Linda Meleo, ha incontrato i rappresentanti dei comitati di quartiere del Borgo di Vigna Mangani insieme alla delegata per il Municipio IV, Roberta della Casa, "dopo l’avvio due giorni fa di un importante intervento di manutenzione sulla passerella pedonale e la scala metallica che consente di raggiungere Batteria Nomentana scavalcando la tangenziale". Lo scrive su Facebook l'assessora Meleo. "Siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per realizzare la riqualificazione e a inserirla nella programmazione del dipartimento Simu perché erano decenni che necessitava di manutenzione - aggiunge -. I lavori avranno una durata di circa un mese, nei quali è previsa la pulizia e il rifacimento del corpo scala danneggiato, della superficie in gomma e di tutta la passerella, la rimozione dei graffiti. Per l’intera durata delle lavorazioni, soprattutto per questioni di sicurezza e incolumità dei pedoni, la passerella sarà chiusa al transito, ma stiamo studiando soluzioni alternative per consentire ai residenti del quartiere di raggiungere comunque Batteria Nomentana contenendo i disagi. Con il dipartimento Mobilità - conclude - ci incontreremo a breve per valutare la possibilità di estendere alcuni percorsi dei bus in questa fase dei lavori". (Rer)