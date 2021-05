Imprese: Tim, al 31 marzo ricavi di Gruppo stabili a 3,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell’anno i ricavi del Gruppo Tim si sono attestati a 3,8 miliardi di euro, in linea con lo stesso periodo del 2020. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, crescono del tre per cento su base annuale i ricavi della telefonia fissa domestica. Nello specifico, i ricavi da servizi di Gruppo sono pari a 3,4 miliardi con un decremento del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente (in miglioramento rispetto al calo del 5,6 per cento registrato nel 2020). Nel segmento Business è accelerata ulteriormente la crescita dei ricavi legati a servizi innovativi, che segnano un aumento del 30 per cento su base annuale grazie al contributo positivo della partnership con Google Cloud. Nel Wholesale domestico i ricavi da servizi di telefonia fissa nel primo trimestre 2021 sono aumentati dell’8,7 per cento, beneficiando della continua migrazione dei clienti verso l’ultrabroadband. In Brasile i ricavi da servizi hanno continuato a crescere grazie alle buone performance commerciali con effetto positivo sul trend della base clienti e dei prezzi medi per l’utente. (Com)