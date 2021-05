Imprese: Tim, al 31 marzo perdita di 200 milioni, investimenti in forte aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim ha chiuso il primo trimestre dell’anno con una perdita di 200 milioni di euro, per effetto delle partite non ricorrenti (300 milioni) e dell’accantonamento destinato all’uscita di personale per il pensionamento anticipato e volontario prevista nel secondo trimestre 2021: al netto di questi effetti, il dato è positivo per 100 milioni. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, l’Ebitda organico di Gruppo si è attestato a 1,6 miliardi di euro con un decremento di 1,3 punti percentuali su base annuale, mentre quello della business unit Domestic a 1,3 miliardi di euro con un calo di 2,6 punti. Entrambi i risultati, prosegue la nota, sono in crescita al netto di alcune discontinuità sul costo del lavoro, come ad esempio l’applicazione del contratto di espansione, già presente nel primo trimestre 2020 e che nel corso di questo esercizio partirà dal mese di maggio. A livello di Gruppo, gli investimenti si sono attestati a 700 milioni, in linea con il piano e con un trend in aumento nel trimestre (26,8 per cento) legato al rallentamento della pandemia e allo sforzo profuso nel 2021 per accelerare i processi di crescita e trasformazione in Italia. (Com)