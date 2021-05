Difesa: caccia russo Su-27 intercetta un bombardiere Usa B-52H nei cieli del Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia russo Su-27 è decollato per scortare lontano dai confini un bombardiere strategico statunitense B-52H nei cieli del Mar Baltico. Lo ha riferito il servizio stampa del Distretto militare occidentale russo. "I dispositivi di controllo dello spazio aereo russo sulle acque del Mar Baltico hanno rilevato un obiettivo aereo che si avvicinava al confine di stato della Federazione Russa", si legge nella nota, secondo cui un Su-27 della flotta baltica è decollato per intercettare il velivolo, rivelatosi poi un B-52H statunitense. Dopo aver scortato l'aero militare Usa, il caccia russi è rientrato alla base. L'episodio, che si ripete sistematicamente in varie zone in cui sono presenti mezzi aerei russi e statunitensi, avviene a poche ore dall'annunciato incontro in Islanda fra il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. (Rum)