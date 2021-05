Quirinale: Carfagna, non so cosa voglia fare Salvini ma è irrispettoso parlare ora del successore di Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha sottolineato: "Non so cosa voglia fare Salvini, ma trovo che sia irrispettoso parlare ora del successore di Mattarella. Sicuramente Draghi e Mattarella sono due uomini che hanno messo al sicuro l'Italia - ha continuato l'esponente dell'esecutivo ospite ad 'Otto e mezzo', su La7 - e io credo che al Quirinale serva una continuità se non nella persona, quanto meno nell'indirizzo, nelle scelte, nell'approccio nei confronti dell'Europa. Spero che questa linea sia garantita e assicurata, ma è prematuro adesso immaginare Draghi al Quirinale. Da ministro di un governo che deve lavorare per il Paese, lo trovo un dibattito surreale e fuori luogo, alimentato anche dai partiti". (Com)