- Al 31 marzo 2021 l’indebitamento finanziario netto di Tim è pari a 21,155 miliardi di euro (16,591 after lease), con un calo su base annuale pari a 5,59 miliardi (5,12 after lease). Stando alla relazione finanziaria trimestrale approvata dal consiglio di amministrazione, l’equity free cash flow ha contribuito per 469 milioni di euro (307 milioni di euro su base after lease). (Com)