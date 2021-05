Fd'I: Carfagna, Meloni è molto brava ma non sempre chi guida un partito sarà futuro capo coalizione o governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, Giorgia Meloni "è oggettivamente molto brava, la sua ascesa è un dato di fatto, come lo sono la crescita nei sondaggi. La premia la sua bravura e la sua leadership, ma anche il fatto che sia l'unico partito all'opposizione, e quindi non mi sorprende, è normale che raccolga consensi". Ospite ad "Otto e mezzo", su La7, l'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Ma la storia ci insegna che non sempre chi guida un partito sarà poi il futuro capo della coalizione o addirittura del governo. Ne sarebbe in grado? Non lo so". (Com)