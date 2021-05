Tlc: Tim, nel primo trimestre realizzati 1.518 cabinet, da marzo 2020 interventi in oltre 3.800 comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell’anno Tim ha realizzato 1.518 cabinet, portando il totale dei comuni che da marzo 2020 hanno beneficiato di interventi di copertura in fibra ad oltre 3.800. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, è proseguito anche l’impegno per la digitalizzazione della scuola e delle competenze. In particolare, attraverso Operazione Risorgimento Digitale (alleanza tra Tim e oltre 40 partner del settore pubblico, privato e no profit per ridurre il divario digitale in Italia) sono state formate oltre 40 mila persone, gestite 60 mila richieste di sostegno per l’utilizzo delle tecnologie e sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione che hanno raggiunto oltre un milione di persone. (Com)