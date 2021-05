© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché mai Salvini dovrebbe destabilizzare il governo? E' andato avanti con slogan come 'Prima gli italiani' e questo governo difende i cittadini italiani. Mi auguro che chi dice 'Prima l'Italia', in un momento disastroso come questo, metta da parte i sondaggi". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ospite ad "Otto e mezzo", su La7. (Com)