FI: Carfagna, io leader? Oggi faccio ministro per il Sud ed è una grande responsabilità

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha sottolineato: "Noi di Forza Italia siamo reduci da una serie di crisi che hanno trasformato il dibattito politico in scontro politico. Non cresciamo perché privati della nostra leadership. Io leader di FI? Oggi faccio il ministro per il Sud - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, ed è una grande responsabilità. Non che non si possano fare più cose insieme, noi donne ne siamo esperte, ma ora voglio dedicarmi al mio incarico". Ospite ad "Otto e mezzo", su La7, Carfagna ha proseguito: "Io ho fatto battaglie perché il centrodestra si smarchi dalle idee sovraniste e mi sento a mio agio con il premier, che è l'uomo giusto al momento giusto". (Com)