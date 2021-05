© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, "non esiste un successore di Berlusconi, ma c'è esigenza di riorganizzare quel campo. Con Renzi? No, non è all'ordine del giorno". L'esponente dell'esecutivo è intervenuta ad "Otto e mezzo", su La7.(Com)