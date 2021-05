Energia: Usa utilizzeranno tutti strumenti disponibili per fermare Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono ancora utilizzare tutti gli strumenti disponibili per impedire il completamento del gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento nel Mar Baltico fra Russia e Germania. Lo ha assicurato durante un briefing con la stampa la portavoce del dipartimento di Stato Jalina Porter. "L'amministrazione statunitense si impegna a utilizzare tutti gli strumenti diplomatici disponibili per impedire il completamento del Nord Stream 2", ha detto Porter. Secondo la portavoce, gli Stati Uniti intendono promuovere la "sicurezza energetica europea" al fine di prevenire "comportamenti predatori da parte della Russia". (Nys)