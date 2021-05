Medio Oriente: Alfieri (Pd), lavorare per cessate il fuoco, obiettivo "due popoli due Stati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito democratico in commissione Esteri, ha segnalato che "l'ondata di violenza ha provocato innanzitutto vittime e sofferenze per la maggior parte tra i civili indifesi e per questo - ha aggiunto - la nostra piena solidarietà va alla popolazione palestinese e israeliana. E' quanto mai necessario che il governo continui a chiedere l'immediato cessate il fuoco al fine di proteggere i popoli coinvolti". In un passaggio del suo intervento in Aula, a palazzo Madama, in merito all'informativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla situazione in Medio Oriente, il parlamentare ha proseguito: "Condanniamo fermamente il lancio indiscriminato di razzi da parte di Hamas, ma allo stesso tempo abbiamo il dovere di ricordare ad un Paese amico, quale è Israele, la piena consapevolezza della propria superiorità militare e che la sproporzione di forze non può e non deve in alcun modo essere scaricata sulla popolazione civile. E' un fatto di per sé inaccettabile, ancor più se compiuto da un Paese democratico". Alfieri ha concluso: "Continueremo a lavorare, insieme all'Ue e alla comunità internazionale affinché si persegua la prospettiva di 'due popoli due Stati', unica vera soluzione per giungere a una pacificazione della questione israelo-palestinese".(Com)