Germania: Bundestag approva rinnovo partecipazione a missioni Ue e Onu in Mali

- Il Bundestag ha approvato il rinnovo fino al 31 maggio 2022 della partecipazione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) alle missioni dell'Ue e dell'Onu in Mali, Eutm Mali e Minusma, deciso dal governo federale il 21 aprile scorso. In corso dal 2013, le operazioni sono dedicate rispettivamente all'addestramento delle Forze armate maliane e alla stabilizzazione del Paese africano. In particolare, il limite massimo del contingente tedesco in Minusma rimarrà invariato a 1.100 effettivi. In Eutm Mali, il tetto verrà aumentato da 450 a 600 unità di personale. Questo incremento è reso necessario da diversi fattori. In primo luogo, nel quadro di Eutm Mali, verrà costituito a Sévaré un nuovo centro di addestramento per le Forze armate maliane. La struttura è stata in gran parte finanziata dalla Germania, che ne avrà la responsabilità e vi invierà degli istruttori. Inoltre, in Eutm Mali verrà integrata “Gazelle”, la missione che dal 2018 il Comando forze speciali della marina tedesca (Ksm) svolge in Niger per l'addestramento delle truppe del Paese africano. La Germania rafforzerà la propria presenza militare in Mali anche perché, nella seconda metà del 2021, riassumerà il comando di Eutm Mali. Infine, i rinforzi tedeschi verranno impiegati per potenziare la cooperazione con Minusma, l'operazione francese Barkhane e la Forza congiunta G5-Sahel, formata da Mali, Mauritania, Ciad, Niger e Burkina Faso. A ogni modo, la Bundeswehr non parteciperà a operazioni di combattimento, come previsto per l'intero contingente di Eutm Mali. (Geb)