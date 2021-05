Medio Oriente: Saccone (FI-Udc), mettere al bando Hamas unica strada per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Forza Italia-Udc, Antonio Saccone, intervenendo sull'informativa al Senato del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla crisi in Medio Oriente, "le parole del ministro Di Maio che condanna Hamas come organizzazione terroristica sono nette ed inequivocabili. La comunità internazionale - ha aggiunto il parlamentare - deve compiere ogni sforzo per la sua messa al bando. Solo così si potrà ristabilire un dialogo proficuo finalizzato alla pace in Terra santa". Saccone ha proseguito: "E solo attraverso il riconoscimento di Israele, autentico baluardo di democrazia in quell’area geografica, si potrà aprire la porta della pace e della normalizzazione dei rapporti bilaterali. Così come avvenne con Egitto e Giordania e ora, grazie agli accordi Di Abramo, con gli Emirati Arabi e Bahrein". (Com)