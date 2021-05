Brasile: Ambiente, per ministro Salles inchiesta magistratura "non necessaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente del Brasile, Ricardo Salles, si è detto sorpreso dall'operazione della Polizia federale (Pf) che questa mattina ha portato a una serie di perquisizioni e sequestri contro lo stesso ministro e altre 15 persone tra funzionari del ministero e imprenditori dell'industria del legno per presunti reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, abuso d'ufficio e contrabbando. Per Salles l'operazione autorizzata dal ministro della Corte suprema federale (Stf), Alexandre de Moraes, è "esagerata e inutile", soprattutto perché "tutti i coinvolti in questa operazione sono stati sempre disponibili a chiarire eventuali problemi", ha detto il ministro alla stampa fuori dal ministero. (segue) (Brb)