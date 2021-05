Decreto Sostegni: Gubitosa (M5s), è ossigeno per imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle della commissione Bilancio, Michele Gubitosa, afferma: "Nella dichiarazione di voto di questa sera sul decreto Sostegni ho evidenziato l'importanza di un provvedimento che dà ossigeno a imprese, famiglie e contribuenti con 32 miliardi di euro. Allo stesso tempo - continua il parlamentare in una nota - ho insistito sulla necessità di andare ancora oltre e di avere coraggio. In particolare nel prossimo decreto Sostegni bis sarebbe saggio superare il metodo del fatturato per il calcolo dei ristori. Non sempre, infatti, una perdita di fatturato corrisponde a una perdita di bilancio e, viceversa, non sempre un aumento di fatturato coincide con un utile. Per distribuire con la massima efficienza le risorse a fondo perduto occorre costruire un indice che tenga conto soprattutto dei costi di impresa sostenuti nel 2020 e nei primi mesi del 2021. Per esempio considerando l'utilizzo della Cassa integrazione e la media dei dipendenti pre e post Covid". L'esponente del M5s aggiunge: "Un'azienda che nel 2019 ha investito in macchinari e nuovi occupati potrebbe aver visto salire il fatturato nel 2020 nonostante il Covid, ma meno di quanto preventivato per coprire i maggiori costi. Queste imprese, che oggi non sono aiutate, hanno visto ridursi o azzerarsi l'utile e soffrono più di molte altre che hanno perso fatturato ma hanno abbattuto i costi. È una distorsione che dobbiamo correggere, ed è per questo che ho presentato un ordine del giorno per impegnare il governo a costruire un indice adeguato per il calcolo dei ristori. L'ordine del giorno - conclude Gubitosa - ha ricevuto parere favorevole e mi aspetto a stretto giro una discussione sul punto in seno alla maggioranza, in vista del prossimo decreto". (Com)