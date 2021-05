Medio Oriente: Palazzotto (Leu), non c'è pace per chi non cerca pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo io ho letto i report che descrivono le violazioni sistematiche ai danni dei cittadini palestinesi e dei cittadini israeliani di origine araba? Human Rights Watch parla di gravi crimini contro l'umanità perpetrati dallo Stato di Israele nei confronti della popolazione palestinese e della popolazione arabo israeliana. Parla di apartheid e segregazione razziale. Dobbiamo avere il coraggio di dire che 'due popoli due Stati' è una formula vuota che deve essere riempita. Se entrambe le parti non perseguono questa volontà politica, non ci sarà mai la pace. Non c'è pace per chi non cerca pace. E oggi il governo israeliano non cerca la pace, così come non la cerca Hamas perché il suo potere si fonda sulla guerra. Non possiamo ignorare il grido di dolore che viene da quelle terre". Lo ha detto il deputato Erasmo Palazzotto (Leu) in Aula, dopo l'informativa del ministro Di Maio su Medio Oriente e Libia. (Rin)