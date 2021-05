Lavoro: Consiglio regionale Lazio approva legge su Parità retributiva di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità (33 voti) la proposta di legge n. 182 concernente "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne", presentata da Eleonora Mattia (Pd) e sottoscritta anche da numerosi altri consiglieri e dal presidente del Consiglio Marco Vincenzi. Il provvedimento è stato illustrato all'Aula consiliare dalla stessa Mattia, presidente della nona commissione, la quale ha parlato di "una proposta di legge che difende il diritto di tutte e di tutti al lavoro, alla propria dignità. Serve alleanza nel mondo del lavoro – ha detto – urgente per garantire una ripresa che sia sostenibile, paritaria e coraggiosa". (segue) (Com)